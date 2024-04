In einem Altenheim in Montuïri auf Mallorca sollen regelmäßig Senioren misshandelt und gedemütigt werden. Das hat eine Pflegerin der Residencia verkündet, als sie Bildbeweise der Zustände der Landespolizei vorgezeigt und zur Anzeige gebracht hatte. Die Kriminalpolizei wird in den kommenden Tagen die Ermittlungen übernehmen. Die Mitarbeiterin wird indessen nach eigenen Aussagen von ihren Kollegen bedroht und ginge deswegen nicht mehr zur Arbeit.

Mittlerweile untersucht auch die Staatsanwaltschaft die Beschwerde und Beweismittel der anklagenden Frau, die sie über einen Zeitraum von vier Monaten gesammelt hatte. Diverse Bilder und Videos zeigen die mutmaßliche Misshandlung mindestens eines Dutzends der Insassen. Darunter ist ein Bild einer alten Frau zu sehen, die laut Aussagen der Beschwerdeführerin in ihrem Zimmer nach einem Sturz nicht von ihren Pflegern aufgehoben wurde und längere Zeit hilflos auf dem Boden lag. Die Mitarbeiterin sagte, dass sie versuht habe, ihre Vorgesetzten von den Vorfällen zu unterrichten. Nachdem diese keine Maßnahmen ergriffen hatten, entschloss sich die entrüstete Klägerin, sich an die Polizei zu wenden. Auf Anfragen der Guardia Civil bei der Seniorenresidenz habe die Heimleitung die Vorwürfe kategorisch abgewiesen und behauptet, dass es sich um eine Lüge und böswillige Unterstellung handele. Der Beschwerde zufolge verbrachten mehrere ältere Menschen, die beispiesweise zu Boden fielen, lange Zeit dort, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Die Senioren hätten sogar längere Zeit in ihren Exkrementen und Urin liegen müssen. Anstatt ihnen zu helfen, hätten die Pfleger die älteren Menschen einfach mit etwas abgedeckt und so den Leuten weiterhin nicht aufgeholfen.