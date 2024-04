Nach einigen trockenen Tagen verschlechtert sich das Wetter auf Mallorca erneut rapide. Anders als beim vergangenen Tief wird es länger anhaltend mehrere Tage lang regnen, und richtig kalt soll es laut dem Wetterdienst Aemet nicht mehr werden.

Die nasse Phase beginnt bereits am späteren Samstagnachmittag. Es trübt sich ein, aus dunklen Wolken fällt bei noch 22 Grad Niederschlag. Grau in grau werden der Sonntag und der Montag sein. Bis zum Donnerstag soll es weiter regnen, wobei sich immer mal wieder die Sonne blicken lässt. Die Höchsttemperatur fällt unter die 20-Grad-Marke. Die Nachtwerte werden nicht mehr einstellig.

Nach Mittwoch wurde die 20-Grad-Marke auch am Donnerstag nicht gerissen: Am mildesten war es in Colònia de Sant Pere und Sa Pobla mit 19,8 Grad. Auf Platz 2 folgt Artà mit 19,4 Grad vor Pollença und dem Kap Blanc mit 19,3 Grad, Campos und Muro (19,2 Grad) sowie Porreres und Llucmajor (19,1 Grad).

Größere Temperaturschwankungen kommen im April auf Mallorca wie auch in Mitteleuropa mitunter vor. Die Lage stabilisiert sich normalerweise im Mai, wenn es immer wärmer wird und man ohne Probleme im Meer baden kann. In der ersten April-Hälfte waren die Temperaturen auf Mallorca mit zeitweise 30 Grad ungewöhnlich warm.