Das Regengebiet, das sich Mallorca nähert, wird die Menschen länger als gedacht nerven. Laut der Vorhersage des Wetterdienstes Aemet soll die Niederschlagswahrscheinlichkeit bereits am späten Samstagnachmittag auf über 90 Prozent steigen. Danach bleibt es bis mindestens zum Maifeiertag nass. Der Unterschied zum letzten Tiefdruckgebiet ist, dass es nicht mehr so kalt wird und die Temperaturen bei 20 bis 22 Grad liegen.

Bis Samstagnachmittag bleibt es aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trocken, und das bei stetig steigenden Werten. Auch nachts wird man nicht mehr frieren müssen, weil die Temperaturen zweistellig werden.

Auch am Mittwoch wurde die 20-Grad-Marke auf Mallorca nicht erreicht. Am mildesten war es noch in Campos, wo 18,5 Grad erreicht wurden. Es folgten Muro, die Dic-Oest-Mole in Palma und Sa Pobla mit 18,3 Grad, Portocolom (18,1 Grad), Llucmajor (17,9) und Artà (17,7). Im Gebirge wurden die 10 Grad nicht erreicht. Am meisten regnete es in Muro, wo 4,4 Liter auf dem Quadratmeter zusammenkamen.

Größere Temperaturschwankungen kommen im April auf Mallorca wie auch in Mitteleuropa mitunter vor. Die Lage stabilisiert sich normalerweise im Mai, wenn es immer wärmer wird und man ohne Probleme im Meer baden kann. In der ersten April-Hälfte waren die Temperaturen auf Mallorca mit zeitweise 30 Grad ungewöhnlich warm.