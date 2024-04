In der Partyhochburg Magaluf im Südwesten Mallorcas hat es einen schweren Übergriff auf zwei Urlauber gegeben. Ein als Türsteher und Sicherheitspersonal in einer Diskothek arbeitender Mann soll die Party-Touristen angegriffen haben. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich bei den Opfern um zwei Briten. Der Türsteher ist nach dem Vorfall verhaftet worden.

Einer der beiden Party-Urlauber wurde mehrfach ins Gesicht und an den Kopf geschlagen. Dabei erlitt er schwere Prellungen am Kopf und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Seinen Begleiter schlug der Türsteher so sehr aufs Auge, dass der Brite schweres Hämatom davon trug. Der Urlauber wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte schließen nicht aus, dass der Brite teilweise sein Augenlicht verlieren könnte.

Nach dem Übergriff vernahmen Polizeibeamten Zeugen des Vorfalls und werteten die Bilder der Überwachungskameras aus. Der Türsteher ist als mutmaßlicher Täter festgenommen worden und auch gegen zwei weitere Mitarbeiter des Nachtlokals wird ermittelt. Was der Grund für die Streitigkeiten und den Angriff gewesen war, ist bisher nicht bekannt.

Der Überfall auf die beiden britischen Touristen ereignete sich auf der Feiermeile Punta Ballena in Magaluf. Sie ist bekannt als das englischsprachige Pendant zum "Ballermann". An diesem Punkt im Südwesten der Insel kommt es immer wieder zu Exzesstourismus. In diesem Jahr wird die Polizeipräsenz mit gemeinsamen Mitteln der örtlichen Polizei von Calvià und der Guardia Civil verstärkt, um zu verhindern, dass die Situation ausartet. Die Punta Ballena sei seit der Pandemie "nicht mehr das, was sie einmal war, es gibt weniger Leute und auch weniger Probleme", sagte ein Polizist der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".