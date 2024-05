Genau einen Monat nach dem Feiertag-Festival über Ostern steht auf Mallorca der nächste große arbeitsfreie Tag an: Wie in ganz Spanien und nahezu dem Rest der Welt bleiben auf der Insel am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, die Geschäfte mehrheitlich geschlossen. Danach ist erstmal Schluss mit Feiertagen, meldete am Montag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Über einen zusätzlichen freien Tag dürften sich Arbeitnehmer erst am 15. August wieder freuen: Mariä Himmelfahrt.

Zunächst aber der 1. Mai. Wer glaubt, an diesem arbeitsfreien Tag in Ruhe den heimischen Kühlschrank wieder auffüllen zu können, der sollte am Dienstag noch schnell umplanen. Denn im Allgemeinen bleiben die Supermärkte am Mittwoch geschlossen, das gilt der Zeitung zufolge unter anderem für sämtliche Filialen der Einzelhandelsketten Mercadona und Alcampo. Einzig einzelne Minimärkte unter dem Schriftzug von Carrefour und Eroski würden auch am Tag der Arbeit tatsächlich ihrer Arbeit nachgehen. Gleiches gilt für einige Lidl-Filialen, beispielsweise die in Palmanova.

Ähnlich verhält es sich mit den Einkaufszentren in und um Mallorcas Inselhauptstadt Palma. Der 1. Mai zwingt selbst Konsumtempel wie den El Corte Inglés in der Avenida Jaime III., der gefühlt so gut wie nie schließt, in die Knie. Neben dem Vorzeigekaufhaus bleiben am Mittwoch auch der Mall Porto Pi die Lichter aus. Wer unbedingt Geld ausgeben möchte, dem bleiben die Einkaufszentren Mallorca Fashion Outlet an der Autobahn nach Inca und FAN Mallorca am Flughafen.