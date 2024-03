Nicht alle Mallorca-Besucher können sich in diesen Tagen an den in Spanien traditionellen Osterprozessionen erfreuen, so mancher nutzt die freien Tage lieber zum Shoppen oder für ausgedehnte Spaziergänge. Während Letztere keiner allzu großen Planung bedürfen, allenfalls ein paar Strahlen Sonne oder wetterfester Kleidung, sollte vor der Einkaufstour auf die Öffnungszeiten geachtet werden. Vor allem an diesem Ostersonntag.

Zunächst die schlechte Nachricht: Supermärkte bleiben nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am kommenden Sonntag gemeinhin geschlossen. Das gilt für die großen Einzelhandelsketten wie Mercadona, Eroski und Hiperfrec genauso wie für den Tanta-Emma-Laden um die Ecke. Wenige Ausnahmen, etwa inhabergeführte Kleinstmärkte oder Kioske, bestätigen wie (fast) immer die Regel. Ähnliche Nachrichten Jenseits des Urlauberrummels: Darum sollten Sie Mallorca im März besuchen Wer eine dichtere Regenjacke oder einen neuen Bikini braucht, sollte sich entweder bereits am Samstag auf die Suche machen, oder bis Dienstag kommender Woche warten. Denn: Der 1. April, Lunes Pascua (Ostermontag), ist auf Mallorca und den Nachbarinseln gesetzlicher Feiertag. Weil der Tourismus auf den Balearen bekanntermaßen einen nicht zu unterschätzenden Anteil zum BIP beiträgt, hat der Gesetzgeber allerdings für Ausnahmen gesorgt. Geschäfte, die sich in einem Bereich befinden, der erwiesenermaßen von zahlreichen Urlaubern besucht wird, dürfen auch an Sonn- und Feiertagen ihre Pforten öffnen. Kurzum, in Palmas Innenstadt kann auch am Ostersonntag ordentlich Geld in die Inselwirtschaft gepumpt werden. Die meisten Läden, darunter Zara und H&M, öffnen der Zeitung zufolge wie an gewöhnlichen Werktagen. Spaniens Vorzeigekaufhaus El Corte Inglés hingegen lässt seine Mitarbeiter länger schlafen und öffnet erst um 11 Uhr. Und auch am Einkaufszentrum Mallorca Fashion Outlet an der Autobahn nach Inca geht Ostern eher spurlos vorbei. Geschäfte und Restaurants sind zumeist bis 22 Uhr (ab 10 Uhr) auf Kunden und Gäste eingestellt.