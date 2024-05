Die Diskothek "Mallorca Social Club" und die balearische Hafenbehörde (APB) haben die Urkunde zur Übergabe der Schlüssel für den beliebten Tanztempel unterzeichnet. Die Hafenbehörde ist Grundeigentümer der Immobilie und zudem Bauträger für die Umgestaltung der Hafenpromenade. Nach ihren Angaben verlief die Übergabe am Montag "ohne jegliche Probleme". Die Behörde teilte zudem mit, dass "im Moment noch kein Termin für den Einzug in das Gebäude feststeht".

Mit diesem letzten Schritt ist die Zusammenarbeit zwischen der Diskothek und der APB beendet. Die Hafenbehörde muss nun entscheiden, wann der Abriss des Gebäudes und der Freiluftbrücke erfolgen wird. Der luftige Laufsteg ist der ehemalige Verbindungsweg hoch über der Straße hin zum ehemaligen Hotel Bahía Mediterráneo. Sobald der Abriss der Diskothek abgeschlossen ist, können die Umbau- und Renovierungsarbeiten am Passeig Marítim fortgesetzt werden, die voraussichtlich im nächsten Jahr beendet sein sollen.

Der Social Club mit seinem Pool war im Jahr 2017 eröffnet worden. Vor diesem Tanzlokal hatte es dort an derselben Stelle bereits andere Discotheken gegeben. Sie befanden sich auf einer Art Insel inmitten des Paseo Marítimo. Die Brücke führte von dem ehemaligen Luxushotel und späterem Wohnhaus an jene Anlage, die früher der Schwimmbereich der Edelherberge gewesen war. Sowohl der Nachtclub, der Pool, als auch die Brücke müssen dem runderneuerten Paseo Marítimo weichen. Am Samstag vor zehn Tagen feierte das Partyvolk mit Feuerwerk die letzte Nacht im Social Club.