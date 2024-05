Pünktlich zum Beginn der Hochsaison stellt sich stabiles sonniges Wetter auf Mallorca ein. Am Maifeiertag sollte das Quecksilber angenehme 22 Grad erreichen. So schön soll es auch weitergehen, und zwar mit Höchsttemperaturen, die immer über 20 Grad liegen sollen.

Unschön könnte es werden, wenn der Wind wie für Mittwoch erwartet besonders böig wehen soll. Wer mutig ist, kann durchaus schon im Meer baden: Die Wassertemperatur liegt nicht mehr deutlich, sondern nur noch knapp unter 20 Grad.

Am Dienstag war es noch einmal vorwiegend wolkig auf der Insel, an einigen Stellen wie im Nordosten regnete es jedoch zeitweise heftig: Am Leuchtturm von Cala Rajada gingen 25,9 Liter auf den Quadratmeter nieder, in Son Servera waren es sogar 39,8.

Dass sich die warme Jahreszeit nähert, konnte man an den Temperaturen bereits merken: An der Dic-Oest-Mole in Palma wurden immerhin 21 Grad gemessen, woanders lagen die Werte unter der 20-Grad-Marke, so etwa am Flughafen Palma mit 19,8 Grad, in Calvià und Campos bei 19 Grad und am Kap Blanc mit 18,8 Grad. Richtig frisch war es unter anderem in Sineu, wo nur 16,8 Grad erreicht wurden, und in Son Servera mit 16,7 Grad.