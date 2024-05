Eine Ermittlertruppe der spanischen Polizei auf Mallorca hat einen 32-jährigen Mann argentinischer Nationalität verhaftet, dem versuchter Mord vorgeworfen wird. Aus noch bislang ungeklärten Gründen kam es in dem Haus, in dem sich die Tat ereignete, zuvor zu einem heftigen Streit, der in einer Schlägerei mündete.

Nach Angaben von Zeugen wurde das Opfer von dem Argentinier von einem Balkon im zweiten Stockwerk geschubst und schlug daraufhin mit dem Kopf auf dem Boden auf, was zu schwersten Verletzungen führte. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, ereigneten sich die Vorfälle gegen sieben Uhr morgens in einem Wohnhaus in einer stark frequentierten Straße in der Altstadt von Palma.

Schnell waren die Polizei und ein Rettungswagen am Ort des Geschehens. Es wurden unvermittelt Untersuchungen eingeleitet und die Aussagen aller Anwesenden festgehalten. Das Opfer wurde in das Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht. Der Verletzte scheint kein Bewohner des Hauses zu sein, sondern wurde lediglich von einer Frau eingeladen, die Nacht in ihrer Wohnung zu verbringen. Viele Informationen zum Tathergang sind den spanischen Journalisten-Kollegen zufolge derzeit noch verwirrend und widersprüchlich. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiterhin auf Hochtouren.