Diese Reportage berichtet über die Leute, die nach Mallorca ausgewandert sind, aber ihre eigentliche Bestimmung nicht gefunden haben und teils immer noch mitten in der Suche sind. Einige bleiben auf Mallorca, andere verlassen die Insel wieder. In der Reportage werden Einblicke in das persönliche Mallorca der Wahlmallorquiner gegeben. Mit welchen Besonderheiten der Sonneninsel werden sie konfrontiert und wie erleben die neuen Residenten ihren Lifestyle auf Mallorca?

Die Reportage „City Lights” aus dem Jahre 2012 zeigt Folge 28 der ersten Staffel „Mallorca – Way of Life” und wird am Montag, dem 6. Mai, ab 20.05 Uhr auf dem Fernsehsender Xplore ausgestrahlt.