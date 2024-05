Auf Mallorca ist ein Urlauber festgenommen worden, der eine junge Frau vergewaltigt haben soll. Die Handschellen klickten am vergangenen Montag noch am Flughafen – kurz bevor der Mann die Insel Richtung Vereinigtes Königreich verlassen wollte. Dem Touristen wird vorgeworfen, eine 21-jährige Britin zum Sex gezwungen zu haben.

Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" soll sich der Vorfall in der Partyhochburg Magaluf im Südwesten Mallorcas ereignet haben. Die Feiermeile ist das englischsprachige Äquivalent zum "Ballermann" und zieht vor allem Urlauber aus Großbritannien und Schweden an. In den frühen Morgenstunden des Montags sollen sich die Frau und der Mann in einer Bar kennengelernt haben.

Dann soll der Mann die Britin auf sein Hotelzimmer eingeladen haben. Dort habe er ihr Kleid zerrissen und sie zum Oralsex gezwungen. Gegen ihren Willen soll er den Geschlechtsakt vollzogen haben. Die junge Frau erstattete danach Anzeige bei der Guardia Civil der Gemeinde Calvià. Im Hotel konnte die Beamten den Mann nicht antreffen, da er schon ausgecheckt hatte und abreisen wollte.

Am Flughafen von Mallorca hatten die Beamten dann Erfolg. Sie konnten den Urlauber am Airport ausfindig machen – rund eine Stunde, bevor sein Flieger in das Vereinigte Königreich abheben sollte. Der Mann ist festgenommen worden.

Seit Beginn der Urlaubssaison hat es auf Mallorca schon einige ähnliche Vorfälle gegeben, bei denen es zu Vergewaltigungen gekommen sein soll – unter anderem in Palmanova und an der Playa de Palma.