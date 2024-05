Einem deutschen Mallorca-Residenten, der das Sicherheitssystem aller Peugeot-Modelle geknackt und Software zum Klonen von Schlüsseln und Manipulieren von Fahrzeugdaten verkauft hat, droht in Frankreich ein langer Gefängnisaufenthalt. Die Audiencia Nacional, Spaniens oberstes Strafgericht, hat die Auslieferung des 50-Jährigen an die französische Justiz angeordnet.

Der Mann, der seit Jahren in Palma lebt, hatte es geschafft, eine Software zu entwickeln, mit der die in Peugeot-Fahrzeugen installierte Software verändert werden konnte. Mit dieser Anwendung war es möglich, Schlüssel zu duplizieren, ohne im Besitz des Originalschlüssels oder seines Signals zu sein. Darüber hinaus konnte das organisierte Netzwerk von Autodieben, mit dem der Verdächtige zusammenarbeitete, mit demselben Werkzeug die internen Daten des Fahrzeugs ändern, um Kilometerstand und andere technische Merkmale zu manipulieren.

Die schwerwiegendsten Folgen traten zwischen 2019 und 2022 in der Region Paris auf, wo sich die Diebstähle der modernsten Modelle der französischen Marke vervielfachten. Der Verdacht auf einen Hackerangriff auf die Sicherheitssysteme der Fahrzeuge veranlasste PSA Peugeot, Anzeige zu erstatten. Nach jahrelangen Ermittlungen gelang es den französischen Behörden, den Urheber der raubkopierten Software auf Mallorca ausfindig zu machen. Im März 2024 wurde der Deutsche schließlich verhaftet und Computer sowie weiteres Beweismaterial beschlagnahmt.

Der Verdächtige, der weder eine Anstellung noch einen Beruf auf der Insel ausübte, die seinen Lebensunterhalt rechtfertigen würde, lebt seit 2017 in einer Mietwohnung auf Mallorca. Obwohl die Verteidigung des Angeklagten beantragte, dass gegen ihn in Spanien ermittelt und ihm der Prozess gemacht wird, da seine Beteiligung an der angeblichen Straftat auf Mallorca stattgefunden habe, lehnte die Audiencia Nacional dies ab. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das betreffende Unternehmen seinen Sitz in Frankreich hat und dass sich die meisten Opfer in Frankreich befinden.

Die französischen Behörden klagen den Deutschen wegen fünf verschiedener Computerdelikte an, darunter unerlaubter Zugang zu den Datenbanken von Peugeot, Veränderung der Systeme des Unternehmens und Verbreitung von Computerwerkzeugen. Darüber hinaus wird er der Geldwäsche und der Beteiligung an der Operation zur Abzweigung der Erlöse aus den von der Bande begangenen Raubüberfällen beschuldigt. Der Angeklagte wurde vor einigen Wochen nach Frankreich überstellt und nach seiner Aussage vor dem Untersuchungsgericht freigelassen. Er befindet sich derzeit auf Mallorca, um seine Auslieferung abzuwarten.