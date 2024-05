Ein 32-jähriger Mann kasachischer Herkunft ist vor kurzem in Palma von Beamten der Nationalpolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der deutschen Justiz wegen eines brutalen Körperverletzungsdelikts aus dem Jahr 2022 vor.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die spanischen Polizeibeamten von ihren deutschen Kollegen den Hinweis erhalten, dass sich der Verdächtige in Palma aufhalten könnte. Der Mann soll im Jahr 2022 in Deutschland einen anderen Mann mit einem massiven Eisenrohr auf den Kopf geschlagen und dabei schwer verletzt haben. Nach der Tat war er nach Mallorca geflohen.

Nach einem Hinweis auf den Aufenthaltsort des Mannes in einer Wohnung in Palma leiteten die Beamten eine Fahndung ein, die am mit der Festnahme des Verdächtigen endete. Er wird nun den deutschen Behörden überstellt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann weitere Straftaten begangen haben könnte und bittet daher alle Personen, die möglicherweise Hinweise hinsichtlich des Täter haben, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.