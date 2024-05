Nach mehreren hellen und sonnig-warmen Tagen nimmt erneut ein Tiefdruckgebiet Kurs auf Mallorca. Bereits in der Nacht zum Dienstag trübt es sich laut dem Wetterdienst Aemet ein, die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf über 50 Prozent. Der Wind bleibt allerdings schwach, die Temperaturen gehen auch nur leicht nach unten.

Bis mindestens Donnerstag soll es dann eher bewölkt als heiter werden, immer mal wieder kann es regnen. Strandwetter ist dies nicht, die Meerwassertemperatur ist auch noch nicht recht gestiegen. Die bevorstehenden Tage eignen sich dagegen trefflich für Wanderungen. Verglichen mit den Werten in der zweiten Aprilhälfte ist das Temperaturniveau jedoch auf breiter Front nach oben gegangen.

Richtig sommerliche Werte stellen sich dauerhaft auf Mallorca bekanntlich erst im Juni ein. Dann kann es bereits auch über 30 Grad heiß werden, und erste Hitzewellen sind zu erwarten. Im Juli und oder August kann es extrem heiß werden.

Sowohl der Samstag als auch der Sonntag waren auf der Insel wettertechnisch erfreulich: Am wärmsten war es am Sonntag in Binissalem mit immerhin 28,5 Grad. Auf Platz 2 folgen Llucmajor und Porreres mit 28,3 Grad vor der Balearen-Universität (27,2 Grad), Campos (26,7 Grad) und Sineu (26,5 Grad). Selbst im Gebirge wurden die 20 Grad erreicht.