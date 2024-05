Nach mollig warmen Frühlingstagen trübt sich das Wetter auf Mallorca bei dann frischeren Temperaturen wieder ein. Zwar bleibt es bis zum Anfang der kommenden Woche laut dem Wetterdienst Aemet bei 26 Grad und vorwiegend Sonne angenehm warm, doch danach ziehen Wolken auf, die Regenwahrscheinlihkeit liegt am Mittwoch bei 55 Prozent. Mehr als 23 Grad sind dann nicht mehr drin.

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag wurde die 20-Grad-Marke überschritten: Am Mittwoch war es in Llucmajor mit 23,5 Grad am wärmsten, auf Platz 2 folgt die Dic-Oest-Mole mit 23,4 Grad vor der Balearen-Universität (23,2), Binissalem (23), dem Flughafen Palma (22,9) und dem Aprikosendorf Porreres (22,8 Grad).

Örtlich regnete es: 12,8 Liter gingen in Calvià auf den Quadratmeter nieder, in Banyalbufar waren es 11,2 Liter, in Campos 5,6 und in Sineu 5,4 Liter. Woanders regnete es fast gar nicht, etwa in Llucmajor oder am Flughafen von Palma.

Insgesamt haben die Temperaturen in den vergangenen Tagen allgemein Fahrt aufgenommen. Noch vor drei bis vier Wochen war es zeitweise unangenehm kalt auf der Insel, immer wieder regnete oder gewitterte es.