Höhere Temperaturen haben sich auf Mallorca endlich Bahn gebrochen. Nach mehreren Wochen zum Teil mit viel Regen und mit Werten deutlich unter 20 Grad soll es in den kommenden Tagen sonnig bleiben, es wird örtlich mit über 25 Grad gerechnet. Der Wind weht mal schwach und mal böig aus unterschiedlichen Richtungen.

Die kommende Woche soll sich jedoch deutlich wolkiger gestalten. Am Dienstag wird sogar mit Regen gerechnet. Dennoch werden die Temperaturen nicht deutlich sinken. Die Temperatur des Meerwassers liegt an vielen Stellen bereits bei 20 Grad oder leicht darüber.

Bereits am Dienstag war es örtlich angenehm auf der Insel: Am wärmsten war es in Calvià mit 23,4 Grad. Auf Rang 2 folgt Binissalem mit 22,9 Grad vor Llucmajor (22,5 Grad), der Mole Dic Oest (22,4 Grad) und der Balearen-Universität (21,9 Grad). Frisch war es mit 13,5 Grad in höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges.

Örtlich regnete es am Dienstag: 18 Liter auf den Quadratmeter fielen in Muro, 7,2 Liter am Kloster Lluc, 3,5 Liter in der Serra d'Alfàbia, drei Liter in Pollença und 1,4 Liter in Sa Pobla. Trocken blieb es in Orten wie Manacor oder Artà.