Nachdem am vergangenen Wochenende auf Mallorca Temperaturen von bis zu 30 Grad gemessen worden waren, hat es zum Wochenbeginn deutlich abgekühlt. Am Montag und Dienstag wurden vielerorts nur noch Höchswerte von 21 bis 23 Grad gemessen, am Montagabend regenete es sogar vielerorts. Aber die gute Nachricht für alle Einheimischen, Urlauber und Residenten: Mallorca erwartet in den kommenden Tagen wieder Strandwetter!

Zunächst einmal die Gesamtwetterlage: Ein Hochdruckgebiet bringt ab sofort viel Sonne, vereinzelt können aber auch dichtere Wolkenfelder den Himmel verdunkeln. Am Mittwoch werden dazu Tageshöchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad gemessen. Bereits am Donnerstag klettert das Quecksilber im Thermometer auf bis zu 23 Grad in Cala Rajada, 24 Grad in Sóller, 25 Grad in Palma und 26 Grad in Llucmajor. Noch wärmer wird es – bei dann sehr viel Sonne und kaum Wolken – am Freitag und Samstag, wenn das staatliche spanische Wetteramt Aemet stellenweise bis zu 27 Grad prognostiziert. Die warmen Sommeremperaturen sollen der Insel bis mindestens zur Mitte der kommenden Woche erhalten bleiben.