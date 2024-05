An der Playa de Palma auf Mallorca haben spanische Nationalpolizisten zwei dänische Urlauber festgenommen, die andere Strandbesucher mit Messern attackiert haben sollen. Zu dem Vorfall soll es am Dienstag gegen 4 Uhr morgens gekommen sein.

Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wird den Skandinaviern vorgeworfen, sich anderen Jugendlichen in einer Partyzone genähert zu haben. Die Touristen fragten diese, ob sie ihnen Messer verkaufen könnten. Als die Angesprochenen verneinten, machten sich die Dänen zunächst aus dem Staub. Nach 30 Minuten kamen sie zurück und griffen die Jugendlichen mit Messern an.

Daraufhin näherte sich der Gruppe ein Fahrzeug der spanischen Nationalpolizei. Die Beamten mussten ihre Waffen zücken. Die Dänen wurden festgenommen und abgeführt. Ob sie in U-Haft kommen, wird ein Richter entscheiden.

Am Ballermann kommt es immer wieder zu kleineren und größeren Zwischenfällen, und das vor allem in der Hochsaison. Die Gegend lockt auch nicht wneige Kriminelle aus dem Ausland an, die extra auf die Insel reisen, um Straftaten zu begehen.