Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Montag an einem Gate Flughafen von Mallorca zwei deutsche Touristen festgenommen. Den 21 und 27 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, in einem Hotel an der Playa de Palma in Zimmern Beschädigungen in Höhe von 2000 Euro verursacht zu haben. Sie wollten die Insel verlassen, was ihnen aber nicht gelang.

Die Kriminellen sollen einen Fernseher und andere Objekte schwer beschädigt haben. Auch die Versorgung durch Elektrizität wurden durch die Deutschen unterbunden, Wasser lief in das untere Stockwerk. Die Hotelleitung hatte die Nationalpolizei aufgespürt, die die Täter identifizieren und am Ende dingfest machen konnte. Bei den Festgenommenen handelt es sich vermutlich um Exzesstouristen. Urlauber dieser Art strömen dieser Tage zum Beginn der Hochsaison wieder in besonders großer Zahl auf die Insel, um in einschlägigen Lokalitäten einzukehren.