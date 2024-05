Es ist ein Phänomen, das man selten beobachten kann: dass das Wetter in Deutschland schöner ist als auf Mallorca. Denn während in den vergangenen Tagen in der Bundesrepublik ein kleiner Sommer ausgebrochen ist, wird die Insel immer wieder von Schauern und einer eher unbeständigen Wetterlage heimgesucht.

So geht es mit dem Wetter auf Mallorca auch am Mittwoch weiter. Es werden neue Schauer, Gewitter und Starkregen erwartet. Die Wetterwarnstufe Gelb ist herausgegeben worden, sie gilt von 12 bis 18 Uhr für das Tramuntana-Gebirge sowie den Norden und Nordosten der Insel. Der staatliche Wetterdienst Aemet spricht aber auch von einer unsicheren Wetterlage.

Miércoles 15.

Lluvias y chubascos principalmente en #Menorca y norte de #Mallorca, donde no se descarta que sean localmente fuertes por la tarde (bastante incertidumbre en los modelos).



Predicción #IllesBalears:https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/Ehk4EF1ivL — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 15, 2024

Fast überall auf der Insel ist der Mittwoch erst einmal sehr bewölkt gestartet. In Palma de Mallorca, Andratx, Inca und Sa Pobla werden die ersten Schauer schon am Vormittag erwartet. Ab dem Mittag kann sich die Sonne häufiger durchsetzen. Zum Abend hin kann es sogar recht freundlich und sonnig werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 bis 23 Grad.

Auch am Donnerstag ändert sich an den Topwerten nicht allzu viel. Dazu kann es stellenweise nochmal nass werden. Laut der aktuellen Vorhersagen werden beispielsweise in Palma de Mallorca, Llucmajor und Inca Schauer erwartet. Der Rest der Insel bekommt mal Sonne, mal Wolken, wobei es im Laufe des Tages am Donnerstag sonniger wird.

Ein kurzer Ausblick in Richtung Wochenende: Es wird zwar etwas wärmer und vor allem am Freitag auch schöner, aber teilweise wurde schon wieder neuer Regen vorhergesagt. Vor allem im Süden, Südwesten und in der Inselmitte kann es auch am Wochenende regnen oder schauern. Dazu werden laut aktuellem Stand bis 25 Grad erwartet.