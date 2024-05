Acht Jahre nach den Geschehnissen hat das Landgericht Palma am Mittwoch das Urteil im Fall einer Gruppenvergewaltigung eines damals 15-jährigen Mädchens gesprochen. Die vier der mehrfachen Vergewaltigung angeklagten Männer seien zu Gefängnisstrafen zwischen 24 und 50 Jahren verurteilt worden, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zudem müssten sie ihrem Opfer 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Alle vier Verurteilten stritten die Tat bis zuletzt ab. Der Fall hatte seinerzeit über die Grenzen Mallorcas hinweg für Schlagzeilen gesorgt und große Bestürzung ausgelöst.

Die Jugendliche hielt sich im Januar 2016 mit einem Freund in einer besetzten Wohnung in Palmas Industriegebiet Polígono de Levante auf. Aus den Prozessunterlagen geht hervor, dass sie dort unmittelbar vor der Tat einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit ihrem Begleiter hatte. Plötzlich tauchte die Gruppe Männer auf und forderten die 15-Jährige zu sexuellen Handlungen auf. Diese lehnte ab, warf die Männer aus der Wohnung und verschloss die Tür.

Wenige Augenblicke später brachen die vier Männer die Tür auf und vergewaltigten die 15-Jährige. Die erlitt einen Schock, später brachte sie die Tat zur Anzeige. Der Zeitung zufolge leidet die heute 23-jährige Frau noch heute an Kontakt- und Angststörungen sowie Depressionen. "Mir geht es schlechter als vor acht Jahren", sagte das Opfer vor Gericht aus. Obwohl die vier Männer bis zuletzt die Tat bestritten, schenkte das Gericht der Version des Opfers Glauben.

Neben den Gefängnisstrafen ordnete das Gericht an, dass sich die Verurteilten ihrem Opfer in den nächsten 20 Jahren maximal bis auf 500 Meter nähern dürfen. Ferner untersagte es den vier Männern für den gleichen Zeitraum jegliche Kontaktaufnahme. Das Urteil, so "Ultima Hora", sei noch nicht rechtskräftig, den Verurteilten bleibe die Möglichkeit, den Obersten Balearischen Gerichtshof anzurufen.