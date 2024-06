Mehr als 300 Inselbewohner sind an diesem Sonntag in die Bucht Caló des Moro im Süden Mallorcas gekommen, um auf das Problem der Überfüllung der Buchten aufmerksam zu machen. Auf zwei großen Transparenten stand „Ocupem les nostres platges” (Besetzen wir unsere Strände) und „És ben hora d'aturar”, als „es ist Zeit, einzuhalten”, aber auch „es ist Zeit, zu behalten”. Zweck der Aktion: Am Meer baden und gleichzeitig gegen die Überfüllung der Strände durch Touristen zu protestieren, die den Einheimischen den Zugang zu den Stränden erschwert.

Aufgerufen zu der „Strandaktion” hatte die Bewegung Mallorca Platja Tour. Schon seit acht Uhr genießen Menschen von der ganzen Insel ein Bad in einer der von Influencern am meisten fotografierten Buchten. Ein Informant verteilte an die Touristen, die sich näherten, Flugblätter, die den Sinn der Aktion erklärten, und die frühe Uhrzeit: „Etwas später wäre es unmöglich gewesen, an den Strand zu gehen, dann hätten wir Schlange stehen müssen.”

Eine Gruppe aus Colònia de Sant Jordi betonte: „Mit dieser Aktion wollen wir deutlich machen, dass auf Mallorca Menschen leben und dass jeder das Recht hat, die Natur zu genießen. Auch wir Einwohner haben das Recht, auf der Insel zu leben. Man darf uns nicht aus unserem Zuhause vertreiben.” Ein anderer Teilnehmer meinte, dass „die Situation hier schon seit langem unhaltbar ist. Wir können uns an bestimmten Orten nicht aufhalten, obwohl wir jedes Recht haben, hier zu sein. Es ist nicht fair, dass Leute der Oberschicht aus Norwegen kommen können und wir ausgeschlossen werden. Es reicht!”.

Auch Margalida Fuster, die Präsidentin der Ortsgruppe des Kulturvereins Obra Cultural Balear (OCB) in Manacor, ließ sich dieses Ereignis nicht entgehen. Sie erklärte: „Ob Sie es glauben oder nicht, ich war noch nie in der Caló gewesen. Gerade weil es so schwierig ist, hatte ich es nicht einmal versucht. Wir wollen einfordern, dass die Buchten auch unsere sind. In Manacor haben wir auch die Cala Varques, die immer sehr voll ist. Ich komme deshalb gar nicht mehr auf die Idee, dorthin zu fahren.”

Die Bucht Caló des Moro und die daneben liegende Cala s’Almunia gehören zur Gemeinde Santanyí. Schon vor Tagen hatte deren Bürgermeisterin Maria Pons, die der konservativen Volkspartei PP angehört, samt den Ortsvorstehern von Cala Llombards, Es Llombards und Cala s’Almunia Alarm geschlagen. Sie teilten mit, dass täglich etwa 4000 Menschen mit etwa 1200 Fahrzeugen in die beiden kleinen Buchten kämen. Diese tummeln sich dann in zwei Buchten, die 30 Meter lang und zehn beziehungsweise 20 Meter breit sind. „Das ist eine echte Invasion”, sagten sie.

Aktionen wie heute von der Mallorca Platja Tour sind auch eine Reaktion auf eine Äußerung Ende Mai von Manuela Cañadas. Die Sprecherin der rechtsextremen Partei Vox im Balearenparlament hatte die aufkommenden Proteste gegen die Überfüllung der Insel so kommentiert: „Ich verstehe die Unzufriedenheit, aber wir Mallorquiner, die direkt oder indirekt vom Tourismus leben, können nicht erwarten, dass wir wie vor Jahren im Juli und August an den Strand gehen.”