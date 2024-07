Mallorca wird derzeit von einer kurzen, aber heftigen Hitzewelle heimgesucht. Der Wetterdienst Aemet rief für die Mitte, den Norden und den Nordosten wegen schweißtreibender Temperaturen für Donnerstag die Warnstufe Gelb aus. In Orten wie Sa Pobla stieg das Quecksilber auf 37 Grad an, in Inca auf 36 Grad, in Palma blieb es bei "nur" 31 Grad "kühler".

In den kommenden Tagen wird weiterhin mit Hitze gerechnet, doch die Werte sollen ein wenig auf normales Sommer-Level zurückgehen. Es wird damit gerechnet, dass der Nordostwind spürbar zunimmt. Nachts fallen die Temperaturen örtlich unter die 20-Grad-Marke. Die hohen Werte treiben die Wassertemperaturen nach oben: Das Meer ist bereits 25 bis 26 Grad warm. Ähnliche Nachrichten Erste Hitzewarnung des Jahres: An diesem Tag wird es auf Mallorca brütend heiß Bereits am Mittwoch lagen die Höchstwerte auf Mallorca an vielen Orten deutlich über 30 Grad: Auf Platz 1 rangieren Sa Pobla und Colònia de Sant Pere, wo 33,9 Grad erzielt wurden. Es folgen Artà mit 33,7 Grad, Manacor mit 33,3 Grad, Sineu mit 33,2 Grad, Pollença mit 32,7 Grad und Porreres mit 32,6 Grad. Verglichen mit dem vergangenen Jahr gestaltet sich der Sommer auf der Insel noch relativ zahm. Damals hatte es bis Mitte Juli bereits mehrere Hitzewellen mit Temperaturen über 35 Grad gegeben. Im gesamtem Sommer 2023 wurden derer mehr als vier gezählt.