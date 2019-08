Kriegsschiff soll "Open Arms" nach Mallorca begleiten

Ein Kriegsschiff der spanischen Marine soll das Flüchtlingsschiff "Open Arms" von der italienischen Insel Lampedusa nach Mallorca begleiten. Das berichteten spanische Medien am Dienstag. Das Hochsee-Patrouillenboot "Audaz" werde derzeit am Stützpunkt Rota im südspanischen Cádiz auf die Mission vorbereitet. Sobald ausreichend Proviant und Hilfsgüter an Bord seien, solle das Kriegsschiff um 17 Uhr Kurs auf Italien nehmen und das Flüchtlingsschiff mit den afrikanischen Migranten nach Palma eskortieren.

Die "Audaz" wird den Angaben zufolge drei Tage bis nach Lampedusa unterwegs sein. Die spanische Zentralregierung hatte bereits im Vorfeld mehrere Häfen, unter ihnen Palma, Mahón auf Menorca und das andalusische Algeciras als mögliche Einlaufhäfen für die "Open Arms" bekannt gegeben. An Bord des Rettungsschiffes für Flüchtlinge befinden sich seit gut zwei Wochen mehr als 100 Menschen. Angesichts des angeschlagenen Gesundheitszustands der Migranten hatte die Besatzung es zunächst abgelehnt, eigenständig ins weit entfernte Algeciras zu fahren. (as)