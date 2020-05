Spanien verordnet Einreisenden Zwangs-Quarantäne

Passagiere, die aus dem Ausland auch nach Mallorca und die Nachbarinseln reisen, müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Diese Entscheidung der spanischen Zentralregierung wurde am Dienstag verkündet. Sie gilt ab dem 15. Mai und soll bis zum Ende des sogenannten Alarmzustandes in Kraft bleiben.

In Deutschland gibt es bereits seit Mitte April so eine Quarantäne für Einreisende aus dem Ausland.

Als Begründung wurde angeführt, dass die eingeleitete Deeskalationsphase es nötig mache, die Kontrollen zu verschärfen. Einer zweiten Infektionswelle solle so vorgebeugt werden.

Die Reisenden müssen während der ersten 14 Tage in Spanien in ihrer Wohnung bleiben und dürfen diese nur verlassen, um Lebensmittel oder Medizin zu kaufen. Sie müssen sich permanent mit Masken bewegen. (it)