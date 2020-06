Einreisende müssen immer noch in Quarantäne

Nach der Vorverlegung des Endes der Quarantäne-Pflicht für ausländische Touristen auf Mallorca auf den 21. Juni geht die Polizei momentan noch mit harter Hand gegen Einreisende vor.

Am Samstag wurde 41 Personen mitgeteilt, sich unbedingt sofort in eine Wohnung und ein Hotel zu begeben und sich von dort 14 Tage lang nur zum Einkaufen herauszubewegen.

Damit befinden sich bereits etwa 700 Reisende auf Mallorca und den Nachbarinseln in Corona-Quarantäne. Die von der Zentralregierung in Madrid Mitte Mai beschlossene Maßnahme ist umstritten und hat Spanien beispielsweise Ärger mit dem Nachbarland Frankreich eingebracht. (it)