Spanien-Parlament winkt Gesetz zur "Neuen Normalität" durch

Das spanische Parlament in Madrid hat am Donnerstag das Gesetz zu Corona-Regelungen während der "Neuen Normalität" mit absoluter Mehrheit verabschiedet. Auch die konservativen Parteien "Partido Popular" und "Ciudadanos" stimmten für das Regelwerk, das von der Minderheitskoalition aus Sozialisten und den Linkspopulisten von Podemos in das abgeordnetenhaus eingebracht worden war. Die Parteien Vox, ERC, JuntsxCat und Bildu votierten dagegen.

Die einst in Madrid regierende Volkspartei hatte bis zum letzten Moment mit sich gerungen, ob sie Ja sagen wúrde, sich aber letztendlich für eine unterstützung entschieden.

Das Gesetz zur "Neuen normalität" ist die Nachfolgereung nach dem Ende des sogenannten Alarmzustandes am 21. Juni. Das Tragen von masken etwa ist weiterhin Pflicht, doch die Bewegungsfreiheit wird nicht mehr eingeschränkt. (it)