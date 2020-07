Neue Maßnahmen sollen die Corona-Sicherheit auf Mallorca garantieren

Mit neuen Maßnahmen will die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln die Corona-Sicherheit in der Autonomieregion weiter garantieren. Damit Besucher aus weitgehend unproblematischen Gegenden wie Deutschland sorglos bleiben können, hat Ministerpräsidentin Francina Armengol beim spanischen Regierungschef Pedro Sánchez beantragt, dem "Govern" die Erlaubnis dafür zu erteilen, Gästen aus Risikogebieten notfalls eine Quarantänezeit aufzuerlegen.

Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora soll diese Anfrage in der kommenden Woche offiziell an Madrid übermittelt werden. Gedacht wird auch an Werbekampagnen, die Menschen aus solchen Gebieten davon abraten sollen, momentan auf die Balearen zu kommen. Im Gespräch sind außerdem zusätzliche Gesundheitskontrollen an Abflughäfen. Eine strengere Maskenpflicht gilt bereits seit einigen Tagen.

Im Blickpunkt der Regionalregierung sind die Festlandsregionen Katalonien und Aragonien, wo die Zahl der Corona-Ansteckungen in den vergangenen Tagen stark in die Höhe gegangen war und wo in bestimmten Gegenden den Menschen geraten worden war, ihre Häuser nur in dringenden Fällen zu verlassen.

Armengol denkt aber auch an Passagiere aus besonders von der Krankheit gebeutelten Gebieten jenseits der spanischen Grenzen.

Anders als in einigen Gegenden auf dem spanischen Festland gab es auf den Balearen bislang eine eher überschaubare Zahl von Corona-Fällen. Deswegen gelten die Inseln als ausgesprochen sicheres Reiseziel. (it)