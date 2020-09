Spaniens Außenministerin treibt quarantänefreie Reisekorridore auch nach Mallorca voran

Die spanische Außenministerin Arancha González Laya will mit Deutschland, Großbritannien und anderen EU-Staaten quarantänefreie Korridore zu den Kanaren und den Balearen aushandeln. Das sagte die Politikerin am Dienstag vor Journalisten bei einem Besuch in Italien.

Man arbeite an einer neuen Reisestrategie zu europäischen Inseln. González Laya fügte hinzu, dass sie die aktuelle Entscheidung Londons, Anticoronamaßnahmen je nach Region unterschiedlich zu handhaben, gut finde. Bereits im Juli hatte die Regierung von Boris Johnson für Einreisende aus ganz Spanien, also auch aus wenig von Corona betroffenen Regionen, die Pflicht-Quarantäne dekretiert.

Die Touristenströme müssten so schnell wie möglich wieder zum Fließen gebracht werden, so die Ministerin. Auch für Deutschland gilt momentan ganz Spanien als Risikogebiet. (it)