Arbeitgeber kritisieren deutschen Gesundheitsminister Spahn scharf

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat im Zusammenhang mit der Rückkehr von Urlaubern aus Corona-Risikogebieten wie Mallorca scharfe Kritik an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geübt. Der stelle sich als Krisenmanager dar, doch auf die versprochene Regelung zur Lohnfortzahlung während der anvisierten Quarantäne-zeit warte die Wirtschaft noch immer, zitierte das "Handelsblatt" Hauptgeschäftsführer Oliver Zande.

Hintergrund sind die beginnenden Herbstferien und die Zunahme der Risikogebiete auch im Inland.

Laut Medien hatte eine Ministerpräsidentenkonferenz unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits am 27. August beschlossen, eine "Rechtsänderung" anzustreben, um Arbeitnehmern keine "Entschädigung für den Einkommensausfall" zu gewährleisten, wenn sie nach einer "vermeidbaren Reise" in ein Risikogebiet wie Mallorca in Quarantäne müssen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung gibt es allerdings schwere rechtliche Bedenken gegen die geplante Lohn-Strafe der Bundesregierung. (it)