Einige EU-Länder bremsen offenbar Schnelltest-Offensive von Airlines aus

Nach der Ankündigung von Fluggesellschaften wie dem Mallorca-Flieger Eurowings oder von Lufthansa, Corona-Schnelltests für Reisende einführen zu wollen, kommt Widerstand von EU-Ländern. Viele Staaten lehnten eine gemeinsame Regelung für solche Tests ab, hieß es am Mittwoch in Medienberichten unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters. Ob Spanien darunter ist, ist unklar. Die Airlines, die in der zweiten Pandemie-Welle auf Schnelltests als Alternative zu Reisebeschränkungen drängen, werden dadurch ausgebremst.

"Eine große Anzahl von Mitgliedstaaten hat deutlich gemacht, dass Diskussionen über gemeinsame Mindeststandards und -kriterien verfrüht wären”, heißt es laut den Berichten in dem Papier vom 12. November. Es soll den Staats- und Regierungschefs am Donnerstag auf einer Videokonferenz vorgelegt werden, bei der über eine Koordination der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gesprochen werden soll.

Die Fluggesellschaften, mit Lufthansa an vorderster Front, fordern, dass die Behörden weltweit die Reisebeschränkungen in der Pandemie durch den Einsatz von Tests lockern, so dass auch wieder Reisen in Risikogebiete ohne Quarantänepflicht möglich wären. Die Quarantäneregeln wirkten im Luftverkehr wie ein Lockdown, klagt die Luftfahrtbranche.

Eurowings hatte am Dienstag angekündigt, Passagiere ab dem Jahresende zunächst im Flughafen Düsseldorf auf Corona zu testen. Das Problem ist, dass Staaten wie Spanien sogenannte PCR-Tests von Einreisenden verlangen wollen. Bis nach einem solchen Test ein Ergebnis vorliegt, dauert es allerdings viel länger.