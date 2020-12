Armengol schließt schärfere Coronaregeln ab kommender Woche nicht aus

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat verschärfte Anti-Coronamaßnahmen nach Weihnachten nicht ausgeschlossen. Auf der Insel sei die Lage wirklich ernst, sagte die Politikerin am Montag. Die 14-Tages-Inzidenz liege bereits bei 518,96. Auf Menorca sehe es verglichen damit bei einer Inzidenz von 137 erheblich besser aus. Die momentan geltenden Corona-Regeln laufen am 28. Dezember ab.

Auf Mallorca hat sich die Corona-Lage in den vergangenen Wochen dramatisch verschlechtert. Nirgendwo anders in Spanien ist die Inzidenz höher. Als schärfere Maßnahme sind lokale Lockdowns vor diesem Hintergrund durchaus denkbar.

Es werde auch untersucht, ob die in Großbritannien festgestellte Virusmutation, die angeblich ansteckender sein soll, bereits auf der Insel ist, so Armengol. Jeder positive Test von Menschen, die mit jenem Land in Kontakt waren, werde genauer unter die Lupe genommen. Man werde Flugpassagiere aus Großbritannien darüber hinaus strenger als bislang kontrollieren. (it)