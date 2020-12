Sachsen verschärft Regelungen für Einreise auch von Mallorca

Sachsen bleibt Corona-Hotspot in Deutschland und erweitert die Pflichten bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten wie Mallorca. Betroffene müssen sich ab Donnerstag nicht nur wie bisher in häusliche Quarantäne begeben, sondern auch unverzüglich ein Testergebnis beim Gesundheitsamt vorlegen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Dresden mitteilte. Der Test darf bei der Einreise nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Er kann aber auch bei der Einreise absolviert oder bis zu 48 Stunden danach nachgeholt werden. Die Quarantäne nach der Einreise aus einem Risikogebiet beträgt zehn Tage.

Das Testen aller Einreisenden soll dabei helfen, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbinden, hieß es. Die Kosten müssen die Betroffenen selbst tragen.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte, dass von einer Entspannung der Corona-Lage keine Rede sein könne. Die Infektionszahlen und die Zahl der Toten seien viel zu hoch. Man wisse erst in wenigen Tagen, ob die getroffenen Maßnahmen Wirkung erzielt haben.