Annalena Baerbock: "Kaum eine Familie fliegt für 29 Euro nach Mallorca"

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Annalena Baerbock, will Flüge klimagerecht besteuern. Das sagte sie der Bild am Sonntag in einem doppelseitigen Interview.

Mallorca: Kaum eine Familie unternehme laut Baerbock Wochenendtrips

Die Maßnahme sei ein Weg, um Dumpingpreise zu stoppen. Sprich: Fliegen teurer machen. Die Bild-Reporter fragten Baerbock: "Für 29 Euro nach Mallorca fliegen darf es dann auch nicht mehr geben?" Darauf antwortete die Mutter von zwei Töchtern: "Übrigens fliegt kaum eine Familie für 29 Euro nach Mallorca. In Ferienzeiten liegen die Ticketpreise deutlich drüber."

Schnäpchen gebe es für Wochenendtrips, da sitze kaum die Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern im Flieger, sagte Baerbock der Zeitung. In Bezug auf Kurzstreckenflüge, etwa innerdeutsche Verbindungen, wiederholte Baerbock eine Aussage von vor ein paar Tagen: Die sollte es perspektivisch nicht mehr geben. (ps)