Grüne Kanzlerkandidatin Baerbock will internationalen Flugverkehr reduzieren

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, will neben weniger innerdeutschen Verbindungen auch den internationalen Flugverkehr reduzieren. Das sagte die Politikerin, die Umfragen zufolge mehr noch als der SPD-Politiker Olaf Scholz eine Chance auf die Kanzlerschaft hat, im ZDF. Zwar solle jeder in Zukunft weiterhin dort Urlaub machen können, wo er es wolle, allerdings müssten die Strukturen geändert werden.

Baerbock äußerte sich des Weiteren folgendermaßen: Corona habe gezeigt, dass Kontakt auch ohne Flugverkehr möglich sei. Allerdings wolle man die Reduzierungsziele nicht mit Verboten erreichen. Man müsse in der Zukunft den internationalen Flugverkehr weiter herunterfahren, ohne dass dadurch Arbeitsplätze oder Unternehmen kaputt gehen würden.

Olaf Scholz war am Donnerstag von deutschen Medien mit den Worten zitiert worden, keine innereuropäischen Billigflüge mehr zu wollen. Das würde auch Verbindungen zwischen Deutschland und Mallorca betreffen. "Kein Flug darf billiger sein als die Flughafengebühren und alle anderen Gebühren, die dafür anfallen", so Scholz.

Die Bundestagswahl findet am 23. September statt. Neben Baerbock und Scholz tritt für CDU und CSU Armin Laschet als Kanzlerkandidat an. (it)