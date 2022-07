Die spanische Zentralregierung will die Zahl der Flüge am Mallorca-Airport nicht begrenzen. Hier gebe es nicht das Risiko eines Kollapses, sagte die von Madrid entsandte Delegierte Aina Calvo am Mittwoch. Alles sei bestens unter Kontrolle.

Die linksregionalistische Koaitionspartei Més hatte verlangt, nach dem Vorbild des Londoner Flughafens Heathrow nicht mehr so viele Jets landen und starten zu lassen. Die Zahl der Passagiere in dem britischen Airport wird auf 100.000 begrenzt. Calvo fügte hinzu, dass es auf dem Flughafen von Mallorca nur punktuelle Probleme gebe. Und dies geschehe, obwohl auf den Balearen im Augenblick eine untypisch positive Saison zu spüren sei. Im kommenden Jahr werde sich die Situation weiter stabilisieren. Auch Ministerpräsidentin Francina Armengol äußerte sich zu dem Thema: Die Regionalregierung habe keine Kompetenzen im Flugverkehr. Die Limitierung, die für die Zahl der Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma abgesprochen worden sei, könne nicht einfach auf Flüge übertragen werden, sagte sie.