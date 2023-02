Die vor einigen Monaten eingerichtete und hochumstrittene VAO-Express-Spur auf der Flughafenautobahn in Palma de Mallorca könnte bald wieder verschwinden. Ebenso das 80-km/h-Limit auf dem Stadtring Vía de Cintura. Zumindest dann, wenn der konservative Block um PP und Vox bei den Regionalwahlen im Mai die Mehrheit im Inselrat gewinnt, was nach derzeitigem Umfragestand zumindest möglich wäre. Das gab nun Llorenç Galmés, PP-Kandidat für den Vorsitz der Inselbehörde, bekannt.

"Ich werde diese beiden Maßnahmen nach einem Wahlsieg sofort abschaffen", sagte der 39-Jährige gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Linkspakt hat in Sachen Mobilität nichts auf die Reihe gebracht. Wir hingegen wollen die Stadteinfahrt entlasten, den öffentlichen Nahverkehr stärken und auf diese Weise die endlosen Verkehrsstaus in der Inselhauptstadt beenden", so der Politiker.

Auf Palmas Ringautobahn Vía de Cintura, die vor allem in den Morgen- und Abendstunden oft verstopft ist, herrscht seit knapp zwei Jahren Tempo 80 (früher 120). Die Express-Spur an der Flughafenautobahn war in diesem Sommer eingeführt worden. Sie darf von Bussen und Taxis sowie von Privat-Pkw, die mit mehr als einer Person besetzt sind, benutzt werden. Vor allem an den ersten Tagen des neuen Fahrstreifens kam es bei der Stadteinfahrt nach Palma zu langen Staus. Im Anschluss nahm der Inselrat mehrere kleinere Änderungen an der Fahrbahnmarkierung vor.