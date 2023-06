Auf Mallorca sind am Samstag die neuen Gemeinderäte zusammengetreten. Die 53 Inselkommunen haben in der jeweils ersten Ratssitzung der neuen Legislaturperiode (2023-2027) auch die Bürgermeister gewählt. Während in einigen Gemeinden die amtierenden Alkalden weitermachen können, nahmen anderswo neue Politiker im Chefsessel des jeweiligen Rathauses Platz. Dabei hat sich das politische Gefüge auf der Insel deutlich nach rechts verschoben.

Allen voran die Inselhauptstadt Palma. Hier wurde am Samstag Jaime Martínez von der konservativen PP zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Er tritt die Nachfolge des Sozialisten José Hila an, der Palma in den vier Jahren zuvor regiert hatte und der auch bereits von 2015 bis 2017 OB der Stadt war. Martínez, der auf eine Unterstützung der rechtspopulistischen Vox-Partei verzichtet und in Minderheit regieren wird, will Palma "schöner, sicherer und sauberer" machen und "auf alle Stimmen in der Bevölkerung hören".

Insgesamt ist es der PP dank deutlicher Siege bei den Kommunalwahlen Ende Mai gelungen, 22 Rathäuser auf Mallorca zu übernehmen. In vier davon – nämlich in Calvià, Marratxí, Llucmajor und Alcúdia – tritt die Partei in eine Koalition mit der rechtspopulistischen Vox ein. In den anderen 18 Gemeinde regiert die PP entweder alleine oder mit anderen, teils lokalen Fraktionen.

Wichtige Gemeinden im Überblick

In Andratx ist die PP-Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo wiedergewählt worden, sie wird die kommenden vier Jahre die Geschicke der Gemeinde im Südwesten leiten. Erstmals in der Geschichte des Ortes hatte die PP dort die absolute Mehrheit geholt. In Calviá kommt es nach acht Jahren sozialistischer Regierung zu einem Wechsel. Neuer Bürgermeister ist Juan Amengual von der PP, der gemeinsam mit Vox regieren wird. In Inca bleibt der Sozialist Virgilio Moreno dank eines Pakts mit der linksgrünen, von der Deutschen Alice Weber in den Wahlkampf geführten Més-Partei an der Macht. In Manacor regieren jetzt die Linksgrünen um OB Miquel Oliver dank Unterstützung einer Kleinpartei und der Sozialisten selbst.

In Llucmajor übernimmt Xisca Lascolas (PP) das Bürgermeisteramt von ihrem Parteifreund Eric Jareño, der nicht mehr angetreten war. Sie wird die Geschicke der Gemeinde zusammen mit Vox leiten. Neuer Bürgermeister von Pollença ist der ehemalige balearische Kultusminister Martí March (PSOE), der mithilfe der Stimmen von Més ins Amt gekommen ist. Auch dessen Bruder und Vater waren in der Gemeinde schon Bürgermeister. In Sóller regiert ab sofort Miquel Nadal von der PP zusammen mit der Kleinpartei "Seny i Sentit" ("Sinn und Verstand"). In Santanyí regiert weitere vier Jahre die Konservative Maria Pons, die eine deutliche absolute Mehrheit bei den Wahlen geholt hatte.

Alle Insel-Bürgermeister im Überblick



Alaró: Llorenç Perelló (PP)



Alcúdia: Fina Linares (PP)



Algaida: Marga Fullana (PSOE)



Andratx: Estefanía Gonzalvo (PP)



Ariany: Juan Ribot (PI)



Artà: Manolo Galán (PSOE)



Banyalbufar: Leonor Bosch (PI)



Binissalem: Victor Martí (PP)



Búger: Pere Torrens (TPB)



Bunyola: Joan A. Riera (PP)



Calvià: Juan Amengual (PP)



Campanet: Guillem Rosselló (Més)



Campos: Xisca Porquer (PP)



Capdepera: Mireia Ferrer (PP)



Consell: Andreu Isern (PSOE)



Costitx: Antoni Salas (PI)



Deià: Lluis Apesteguia (més)



Escorca: Toni Solivellas (PP)



Esporles: Josep Ferrá (Més)



Estellencs: Bernat Isern (PP)



Felanitx: Catalina Soler (PP)



Fornalutx: Francesc Marroig (PP)



Inca: Viriglio Moreno (PSOE)



Lloret de Vistalegre: Sebastià Amengual (EL)



Lloseta: Angelina Pérez (Més)



Llubí: Magdalena Perelló (PI)



Llucmajor: Xisca Lascolas (PP)



Manacor: Miquel Oliver (Més)



Mancor de la Vall: Pep Frontera (PP)



Maria de la Salut: Jaume Ferriol (PP)



Marratxí: Jaume Llompart (PP)



Montuïri: Paula Amengual (Més)



Muro: Miquel Porquer (UIM)



Palma: Jaime Martínez (PP)



Petra: Salvador Femenias (PI)



Pollença: Martí March (PSOE)



Porreres: Xisca Mora (PI)



Puigpunyent: Antoni Marí (PSOE)



Sa Pobla: Biel Ferragut (IxSP)



Sant Joan: Richard Thompson (Més)



Sant Llorenç des Cardassar: Jaume Soler (PP)



Santa Eugènia: Pep Urraca (PSOE)



Santa Margalida: Juan Monjo (PP)



Santa Maria del Camí: Nicolau Canyelles (Més)



Santanyí: Maria Pons (PP)



Selva: Joan Rotger (PP)



Sencelles: Joan Carles Verd (PI)



Ses Salines: Juan Rodríguez (PP)



Sineu: Tomeu Mulet (PP)



Sóller: Miquel Nadal (PP)



Son Servera: Jaume Servera (PP)



Valldemossa: Nadal Torres (GIF)



Vilafranca de Bonany (Montserrat Rosselló (PpP)