Der Samstag war ein großer Tag für Richard Thompson – denn der in Brighton geborene Geografielehrer wurde als neuer Bürgermeister der Gemeinde Sant Joan auf Mallorca vereidigt. Somit ist der 52-Jährige nicht nur der erste britische Bürgermeister auf den Balearen, sondern zugleich derzeit das einzige ausländische Gemeindeoberhaupt in ganz Spanien.

Der Brite kandidierte für die grün-sozialistische Regionalpartei Més und und wird in Sant Joan einem linken Bündnis vorstehen, nachdem bei den Wahlen am 28. Mai 2023 die Zentrumspartei El Pi als stärkste Kraft aus dem Rathaus in der Gemeinde im Inneren der Insel verdrängt wurde. Am Sonntag haben sich Més und die sozialistische PSOE darauf geeignet, zusammen die Ortschaft für die kommenden vier Jahre auf der Basis einer gemeinsamen absoluten Mehrheit zu regieren.

Richard Thompson mit der PSOE-Politikerin Catalina Perelló. (Foto: UH)

Gemäß einer Vereinbarung zwischen beiden Parteien soll Thompson das höchste Amt in der 2000-Seelen-Gemeinde in den ersten drei Jahren innehaben. Danach wird er das Bürgermeister-Amt für ein Jahr an die PSOE-Politikerin Catalina Perelló übergeben. Solche Wechsel sind in der spanischen Kommunalpolitik durchaus üblich. Der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung Majorca Daily Bulletin erklärte der Brite: "Ich habe mich schon immer für Politik interessiert, aber weiter als mit meinen Freunden darüber zu debattieren, war ich noch nicht gekommen. Niemals zuvor habe ich an eine Karriere in der Politik gedacht. Obwohl ich immer links eingestellt war, war ich niemals ein Aktivist."

Thompson war 2001 nach Spanien gezogen, wohnte zunächst in Andalusien und später in Barcelona. In der Hauptstadt Kataloniens lernte er seine spätere Frau, eine Journalistin aus Sant Joan, kennen. Er begann, sie regelmäßig auf der Balearen-Insel zu besuchen, bis er 2014 beschloss, nach Mallorca zu ziehen, wo er eine kleine Sprachakademie gründete. Er sagt: "Ich bin sehr stolz darauf, zum Bürgermeister gewählt worden zu sein. Ich denke, es spricht für die Menschen in Sant Joan und für ihre Aufgeschlossenheit, dass ein Ausländer jetzt das Rathaus leitet."

Der neue Bürgermeister möchte sich in der kommenden Legislaturperiode auf zwölf Bereiche konzentrieren, die in der Gemeinde verbessert werden sollen. Dazu zählen unter anderem der Gesundheits- und Bildungssektor, das Thema Nachhaltigkeit, die Situation der Senioren und der Ausbau des Straßen- und Verkehrsnetzes. In einem Interview mit der größten Tageszeitung auf den Balearen, Ultima Hora, sagte Thompson: "Ich möchte eine gute Arbeit leisten. Dazu gehört auch, dass ich den Menschen zuhören werde, wobei ich offen bin für jeden, der mir seinen Ratschlag oder seine Hilfe anbietet."