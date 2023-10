Erst Nationalhymne, dann Fete! Drei deutsche Ministerpräsidenten haben im Rahmen einer Party am am "Tag der Deutschen Einheit" ausgelassen zu einem Mallorca-Hit gefeiert! Auf einem auf der Plattform X (vormals Twitter) geteilten Video, das der Chefredakteur des Online-Portals "The Pioneer", Michael Bröcker, aufgenommen hat, ist zu sehen, wie der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, Schleswig-Holsteins-Ministerpräsident Daniel Günther und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ausgelassen in einem Festzelt in Hamburg feiern.