Das öffentlich-rechtliche Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) hat am Sonntag eine Polizeireportage auf dem Videokanal YouTube veröffentlicht. Darin wird über den Einsatz deutscher Polizisten an der Playa de Palma berichtet. Seit Jahren sind in der Hochsaison Polizisten aus der Bundesrepublik auf Mallorca im Dienst. Die Beamten gehen jeweils in Begleitung ihrer Kollegen von der spanischen Nationalpolizei auf Patrouille. Bei Vorkommnissen mit vor allem deutschen Touristen können sie vermittelnd eingreifen und insbesondere bei der fremdsprachlichen Kommunikation mithelfen.

Das Mallorca Magazin hat wiederholt über die zweistaatlichen Einsätze der Polizei im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit an der Playa de Palma berichtet. Die ZDF-Reporter begleiteten nun ihrerseits einen Beamten aus Braunschweig. Die 30-Minuten-Dokumentation hatte nach einer Stunde bereits 2430 Aufrufe verzeichnet. Über die Reportage schrieb der Sender: Mallorca in der Hauptsaison und Partytourismus auf dem Ballermann: Wo viel Alkohol fließt, gibt es nicht selten Zoff. Mittendrin: ein deutscher Polizist in Uniform. Hauptkommissar Torsten Obst (58) von der Polizei Braunschweig schiebt für drei Wochen hier Dienst. Sein Job unter Palmen ist abwechslungsreich, aber auch zermürbend und an manchen Tagen gefährlich. Die Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden, polizeilichen Zusammenarbeit, an der sich 11 EU-Mitgliedsstaaten beteiligen, sind über die Jahre hinweg gut. Auch viele Touristen finden die deutschen Polizeibeamten auf "Malle" gut. "Ich finde, das gibt mehr Sicherheit und man hat einen Ansprechpartner", stellt ein deutsches Ehepaar fest. Auch die spanischen Beamten sind froh über die Unterstützung der deutschen Beamten, die vor allem die Sprachbarrieren überwinden helfen.