Die Gemeinde Santanyí auf Mallorca ist am vergangenen Freitag Gastgeber einer neuen Energy Challenge gewesen, die sich speziell an junge Menschen richtet. Die Initiative zielt darauf ab, die neuen Generationen für die Herausforderungen zu sensibilisieren, vor denen die Umwelt steht. Und für die Notwendigkeit, die Welt mit sauberer und nachhaltiger Energie zu versorgen.

Die Stadtverwaltung zeigte ihr Engagement für diese Themen, das in der Teilnahme von mehr als 360 Schülern aus verschiedenen Schulen zum Ausdruck kam. Um 10 Uhr ging es los: In einem großen Festzelt auf dem Parkplatz des Jugendzentrums der Stadt fand die Veranstaltung statt.

Dort standen sechs energieerzeugende Fahrräder, auf denen die Jungen und Mädchen Platz nahmen, um mit ihren Tretbewegungen sauberen Strom zu erzeugen. Die Fahrräder waren an große Monitore angeschlossen, die in Echtzeit Informationen über die erzeugte Energiemenge, die zurückgelegte Strecke und die Herzfrequenz lieferten.

Anschließend nahmen die Jugendlichen in kleinen Gruppen an einem Vortrag teil, in dem ein Experte für Mobilität sie umfassend über die neuen Modelle der nachhaltigen Mobilität informierte. Ein drittes interessantes Element befand sich im großen Saal des Jugendzentrums, wo ein Team von Erziehern einen Workshop über erneuerbare Energien anbot.

Bei der Energy Challenge handelt sich um einen Wettbewerb, der mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, nachhaltigen Strom zu erzeugen durch die Nutzung der Energie, die durch das Treten von statischen Fahrrädern während der Zeit, in denen sie in der Gemeinde aufgestellt sind, erzeugt wird. Der Wettbewerb findet in Llucmajor, Campos, Santanyí und Ses Salines statt.

Die Bürgermeisterin von Santanyí, Maria Pons, kam in Begleitung mehrerer Stadträte zum Festzelt. Zusammen mit Schülern der weiterführenden Schule Santanyí erhielt sie einen Scheck über die produzierte Strommenge, die in einen Euro-Wert umgerechnet wird. Mit dem Geld kann die Stadtverwaltung wiederum nachhaltige Projekte unterstützen.

Die Bürgermeisterin sagte, dass dies für die Stadt "ein sehr wichtiges Ereignis ist und wir uns von Anfang an an der Organisation beteiligt haben. Es ist eine große Genugtuung für die Stadtverwaltung, dass mehr als 360 Kinder gekommen sind, um ihr Bewusstsein für den Klimawandel zu zeigen.”

Der ebenfalls anwesende Präsident des Inselrats, Llorenç Galmés, erklärte seinerseits, dass "der Inselrat alle Maßnahmen zur Förderung des Umweltbewusstseins unterstützt. Es ist wichtig, die technologischen Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel bekannt zu machen. Denn nur so kann die Gesellschaft davon erfahren und das Problem angehen".

Das Hauptziel der Initiative "eMallorca Experience" ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch den Schutz der Umwelt, die Förderung erneuerbarer Energien, die Einführung der Elektromobilität und die Umsetzung von Kreislaufwirtschaftspraktiken. Außerdem sollen Produkte, Dienstleistungen und Projekte hervorgehoben werden, die auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu diesen Zielen beitragen.