Unter dem Namen „eMallorca Experience” finden von Mitte März bis Ende Juni zahlreiche Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft statt. Die Initiative wurde vor fünf Jahren von der balearischen Landesregierung, Mallorcas Inselrat und der Verlagsgruppe Serra, zu der auch das Mallorca Magazin gehört, gegründet. Konzentrierte sich die „eMallorca Experience” in den vergangenen Jahren auf einwöchige Events sowie einer Messe im Zentrum von Inca, werden in den kommenden Monaten inselweit Aktionen veranstaltet.

Die „eMallorca Experience” spiegelt das aktuelle Bestreben der Landesregierung und des Inselrats wider, Mallorca und die Schwesterinseln zu einer sowohl nationalen als auch internationalen Vorbild-Destination in Europa hinsichtlich der Umsetzung nachhaltiger Lebens- und Konsumweisen zu machen. „Die Balearen sind bereits heute in Spanien Vorreiter hinsichtlich einer ökologisch verträglichen Kreislaufwirtschaft auf regionaler Ebene”, erklärte Marcial Rodríguez, Tourismusdezernent in Mallorcas Inselrat, bei der Vorstellung der diesjährigen Ausgabe auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid im vergangenen Januar.

Dabei sollen die Nachhaltigkeitswochen auf Mallorca weniger die Urlauber, sondern die Einheimischen ansprechen. Denn unter ihnen besteht besonderer Aufholbedarf in Sachen umwelt- und ressourcenschonendem Konsum- und Wohnverhalten. So läuft beispielsweise der Verkauf von elektrisch angetriebenen Pkw auf den Inseln trotz eines relativ dichten Netzes an öffentlichen Ladestationen immer noch mehr als schleppend. Im Ranking der spanischen Regionen mit den meisten E-Fahrzeugen pro Haushalt liegen die Balearen im unteren Drittel, und das trotz der zum Teil erheblichen staatlichen und regionalen Fördergelder in den vergangenen Jahren.

Die „grünen Wochen” der eMallorca Experience sind in unterschiedliche Themen- und Eventbereiche aufgeteilt. Inselweit findet in den kommenden Monaten die „eChallenge” statt. Dabei dürfen sich Schulkindern in zahlreichen Kommunen auf E-Strom-Bikes abstrampeln, um Energie zu erzeugen, die anschließend ins öffentliche Stromnetz gespeist wird. Im Gegenzug erhält jede Gemeinde vom Stromversorger eine Vergütung. Das Geld darf anschließend für nachhaltige Projekte ausgegeben werden.

Vom 22. bis 23. März findet im Großraum Inca die „EcoRallye” mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen diverser Hersteller statt. Die Teilnehmer sollen dabei lernen, möglichst stromsparend ans Ziel zu kommen.

Das Auditorium von Alcúdia ist in den kommenden Wochen Austragungsort der „eAula”, bei den vor allem Kinder und Jugendliche über erneuerbare Energien, Recycling und Kreislaufwirtschaft aufgeklärt werden. Vom 19. bis 20. Juni findet in Palmas zeitgenössischem Museum das „eForum Mallorca” statt, bei der nationale und internationale Experten über umweltbewusste Fachthemen referieren.

Ganz neu ist in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe „eBoat”, die Anbietern von nachhaltiger Technik im Bootsbau und der Bootswartung eine Plattform bieten möchte. Eine Messe soll unterhalb von Palmas Kathedrale, im Parc de la Mar, stattfinden.