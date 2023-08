Dass Blauhaie keine Streicheltiere sind, hat ein Badegast an einem Festlands-Strand westlich der Balearen kürzlich schmerzlich erfahren müssen. Der Beiß-Zwischenfall ereignete sich nach Medienberichten vom Wochenende bereits am Donnerstag am Strand von Rabdells. Dieser befindet sich in der Nähe der Hafenstadt Gandia, die südlich von Valencia und genau westlich von Mallorcas Nachbarinsel Ibiza liegt.

Das Opfer musste ärztlich behandelt werden, es wurde nahe der Küste gebissen. Die Strände Rabdells, Aigua Blanca und Agua Morta wurden nach dem blutigen Vorfall umgehend geschlossen, und das erst einmal unbefristet. Sämtliche Küstenbereiche wurden nach dem Hai abgesucht, das Tier konnte jedoch nicht aufgespürt werden. Ähnliche Nachrichten Haiartige Fischflosse sorgt für Schrecksekunden an der Playa de Palma Mehr ähnliche Nachrichten Kurios ist, dass die britische Zeitung "Daily Mail" den Vorfall erst vor Mallorca verortete. Internetnutzer äußerten sich daraufhin verärgert über den Irrtum. Solche Falschmeldungen bezüglich Mallorca kommen immer mal wieder vor: Als ein Vulkan auf der Kanareninsel La Palma ausbrach, berichteten einige südamerikanische Medien, dass sich dieses Naturereignis auf Mallorca zugetragen habe. Blauhaie hatten sich in den vergangenen Monaten mehrfach aber auch auch Stränden auf Mallorca genähert. Spektakulär war ein Video vom April von der Cala Llombards, als ein offenbar verstörtes Exemplar dieser Art bis auf den Sand schwamm und dabei gefilmt wurde. Auch woanders wurden immer mal wieder die typischen Dreiecksflossen gesichtet. Experten zufolge nähern sich Blauhaie normalerweise nur selten den Küsten, weil sie kühlere und tiefere Gewässer bevorzugen.