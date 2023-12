Der Chef der rechtspopulistischen spanischen Vox-Partei, Santiago Abascal, hat geäußert, dass "es einen Moment geben wird", in dem das Volk den Regierungschef Pedro Sánchez "an den Füßen aufhängen" will. Der sozialistische Politiker, der das Land auch mit separatistischen katalanischen und baskischen Parteien regiert, habe seine Prinzipien "verkauft" und werde "alles tun", um an der Macht zu bleiben. Sánchez trete sogar "die Gesetze mit Füßen" und gefährde die "nationale Einheit".

Für Abascal ist der Chef der Exekutive "nicht so klug und geschickt, wie die Leute denken", sondern "ein Politiker ohne Skrupel". Er habe deshalb "einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ehrlichen Politikern", die "Skrupel haben, weil wir uns Grenzen setzen". Abascal äußerte sich gegenüber der argentinischen Tageszeitung "Clarín" am Rande der feierlichen Amtseinführung des libertären neuen Präsidenten Javier Milei in Buenos Aires.

"Ich habe moralische Grenzen. Ich habe Prinzipien. Ich kann sie nicht verkaufen. Sánchez hat keine", sagte Abascal. Er wies darauf hin, dass "es einen bestimmten Moment geben wird", in dem "das Volk ihn an den Füßen aufhängen will", während er die Tatsache verteidigte, dass Sánchez mit der "energischen Opposition" von Vox konfrontiert sein wird. Er kritisierte auch die "zögerliche Opposition", die seiner Meinung nach von der konservativen Partei PP ausgeübt wird, weil "sie ihn kritisiert, ihm aber die Hand reicht". "Nichts konnte angeboten werden. Totale Distanz zu den Sozialisten", schloss er.

Die Aussage Abascals ruft das Schicksal des faschistischen italienischen Diktators Benito Mussolini in Erinnerung: Dieser war am 28. April 1945 zusammen mit seiner Geliebten Claretta Petacci zunächst von kommunistischen Partisanen erschossen worden. Die Leichen wurden an einer Tankstelle in Mailand später mit den Füßen nach oben aufgehängt.

Sozialistische Politiker und der Chef der konservativen Oppositionspartei PP, Alberto Núñez Feijoo, kritisierten die Aussagen von Abascal mit scharfen Worten. Die PP-Regierung unter Ministerpräsidentin Marga Prohens auf den Balearen wird von der Vox-Partei toleriert.