Eine kuriose neue Bezahl-Regel verärgert Touristen aus Deutschland und aller Welt derzeit in Spanien. Denn offenbar rufen einige Wirte mittlerweile unterschiedliche Preise für ihre Tische auf – und zwar abhängig davon, ob es sich um einen "Premium"-Tisch handelt, oder nicht. Sprich: Es ist gut möglich, dass man in einem Restaurant mehr bezahlen muss, nur weil der Tisch in der Sonne, in erster Meereslinie oder an einer schönen Plaza steht – oder einfach nur einen besonders tollen Blick hat. Passiert ist das bisher in Lokalen in der südspanischen Region Andalusien – auf Mallorca sind noch keine Fälle bekannt geworden.

"Es ist absolut frustrierend", sagt beispielsweise eine Frau der spanischen Zeitung "El Correo". Sie hatte nach eigener Aussage in Sevilla einen Platz in der Sonne reserviert, saß dann aber im Schatten. "Als wir den Tischwechsel beantragten, teilte uns die Kellnerin mit, dass an Tischen in der Sonne ein Aufpreis von zehn Euro anfallen würde." Der Inhaber habe daraufhin erklärt: "Sowohl auf der Website als auch auf der Speisekarte, sind die Sonnen-Plätze als 'Premium-Tische' ausgezeichnet. Dort gelten deshalb höhere Preise." Ähnliche Nachrichten Wie Sie in Palma eine Schlemmertour machen können Mehr ähnliche Nachrichten Aber auch wenn sich der Wirt sich damit nicht beliebt macht: Das Recht ist auf seiner Seite. Denn grundsätzlich gilt: Ein Gastwirt entscheiden, was wie viel kostet, so Rechtsexperten. Unternehmen dürfen zwar keine zehn Euro für das Sitzen auf der Terrasse verlangen, sagte ein Sprecher des andalusischen Verbraucherverbands dem "Diario de Sevilla". Eine alleinstehende Tisch-Gebühr ist nicht erlaubt, sehr wohl aber höhere Preise in einem Bereich des Restaurants. Ganz böse Überraschungen für Restaurantbesucher seien dabei allerdings tabu. Denn die Preise an den Premium-Tischen müssen "deutlich und sichtbar" ausgezeichnet sein, etwa auf der Speisekarte, der Preisliste oder Schildern. Umstritten ist die Praxis dennoch, denn nicht nur Urlauber, vor allem Einheimische gehen dagegen auf die Barrikaden. Verschiedene Restaurants in der Region haben dem "El Correo"-Bericht zufolge die unliebsame Regelung aber bereits eingeführt.