Atlético Baleares bringt einen Punkt aus Valencia mit

Atlético Baleares hat sich bei seinem Auswärtsspiel am Sonntagmittag 1:1 von der zweiten Mannschaft des FC Valencia getrennt. Für die Gastgeber traf bereits in der zweiten Spielminute Merentiel. ATB hielt in der 15. Minute dagegen, das Tor erzielte Canario.

Die Blau-Weißen stehen derzeit mit 28 Punkten auf Platz drei der Tabelle der dritten Staffel der dritten spanischen Liga und damit auf einem Play-Off-Platz. Der Rückstand auf den Erstplatzierten Lleida Esportiu beträgt fünf Zähler.

Das nächste Spiel steht für den Club am kommenden Wochenende im heimischen Sportpark Son Malfertit in Palma de Mallorca an. Gegener am Sonntag, 16. Dezember, um 12 Uhr ist Badalona. (cze)