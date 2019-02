Challenge: Wellens siegt, Buchmann wieder stark

Der Belgier Tim Wellens (Lotto-Soudal) hat am Samstag im Bergdorf Deià das dritte Rennen der diesjährigen Mallorca-Challenge für Radprofis gewonnen.

Die Strecke scheint dem 27-Jährigen zu liegen. Schon in den vergangenen beiden Jahren konnte er die Trofeo Tramuntana für sich entscheiden.

Auf den zweiten Platz fuhr in Deià der Deutsche Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe). Beim Rennen Andratx – Loseta waren die beiden einen Tag zuvor in umgekehrter Reihenfolge ins Ziel gekommen. Dritter wurde am Samstag der spanische Routinier und amtierende Weltmeister Alejandro Valverde (Movistar).

Am Sonntag, 3. Februar, findet das vierte und letzte Rennen der Challenge 2019 statt. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Playa de Palma, das Ziel befindet sich am Paseo Marítimo von Palma.