TV-Tipp: Im sonnigen Andalusien fliegen die Fäuste

Vox hat erneut acht ehemalige Spitzensportler nach Andalusien gelockt, damit diese dort in verschiedenen sportlich-spaßigen Wettkämpfen den „Besten der Besten” ermitteln. Die neue Staffel von „Ewige Helden” startet am 19. Februar um 20.15 Uhr. Insgesamt gibt es acht Folgen, immer dienstags. Am ersten Tag steht Boxerin Susi Kentikian im Fokus.

Mit von der Partie sind diesmal neben Kentikian Degenfechterin Britta Heidemann, Skispringer Sven Hannawald, Bobsportler Kevin Kuske, Handballerin Nadine Krause, Gewichtheber Matthias Steiner, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff und die Biathletin Andrea Burke.

In Folge eins treten die acht Athleten in den Wettkämpfen „Stehvermögen”, „Abgewickelt” und „Schlag auf Schlag” gegeneinander an. Als Spielleiter fungiert der frühere Skirennläufer Markus Wasmeier.