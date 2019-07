Wann spielt Mallorca gegen Barça und Real Madrid?

Der Spielplan für die erste spanische Liga steht bereits. Und Real Mallorca will in der kommenden Saison kräftig mitmischen. Das Team von Vicente Moreno wird am Sonntag, 18. August, in Son Moix gegen Eibar sein Erstliga-Debüt geben. Am zweiten Spieltag, 25. August, werden die Inselkicker in Palma gegen San Sebastián antreten.

Am Sonntag, 1. September, geht es dann zum Gegner nach Valencia.

Hier finden Sie den kompletten Kalender der Liga Santander 2019/20.

Wann werden die ganz Großen in Son Moix zu Besuch sein? Real Madrid steht in Runde 9 am 20. Oktober gegen Mallorca auf dem Platz. Der FC Barcelona spielt dann am 15. März in Palma.

Im Stadion Camp Nou in Barcelona ist Mallorca am Sonntag, 8. Dezember, zu Gast, am 12. April treten die Inselkicker im Bernabéu gegen Real Madrid an. Die Mallorquiner werden die Saison am 24. Mai in Pamplona beenden. Infos zu Tickets gibt es hier. (cls)